Por primera vez llega “Gravity” a la Feria de Santa Rita; una atracción internacional única

La Feria de Santa Rita 2026 sorprendió a los chihuahuenses con la llegada de “Gravity”, una atracción mecánica internacional considerada una de las principales novedades de esta edición y que, de acuerdo con los organizadores, es la primera vez que se instala en Chihuahua.

El juego extremo ha llamado la atención de cientos de visitantes desde el arranque de la feria, debido a su altura, velocidad y giros de alta intensidad, convirtiéndose rápidamente en uno de los principales atractivos del recinto ferial. Medios locales señalaron que “Gravity” es una atracción internacional de la que existen únicamente tres modelos en el mundo.

La atracción forma parte de la oferta de más de 50 juegos mecánicos que este año instaló la empresa Espectaculares García en la tradicional feria chihuahuense, la cual se desarrolla del 14 al 31 de mayo.

Además de “Gravity”, la edición 2026 incluye nuevas experiencias como “Rock and Roll”, una atracción familiar traída desde Europa, así como el circo temático K-pop, los Voladores de Papantla y diversas actividades para toda la familia.

De acuerdo con el mapa oficial de la feria, “Gravity” fue colocada dentro de la zona de juegos extremos y es considerada una de las atracciones estelares de este año.

La Feria de Santa Rita 2026 mantiene un costo de entrada general de 50 pesos, mientras que adultos mayores y personas con discapacidad pagan 25 pesos; menores de 5 años ingresan gratis.

Además de los juegos mecánicos, la feria cuenta con Teatro del Pueblo, Palenque, áreas gastronómicas, pabellones comerciales y espectáculos musicales que han reunido a miles de asistentes durante los primeros días del evento.