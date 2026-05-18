Arranca Marco Bonilla rehabilitación del Parque “Los Moscos” en la colonia Mármol III

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, dio inicio a la rehabilitación del Parque “Los Moscos” en la colonia Mármol III, una obra impulsada por las y los vecinos y ganadora del Presupuesto Participativo 2026 en el Distrito 16.

Con el objetivo de renovar este espacio en un punto seguro y digno para la convivencia familiar, se realizarán trabajos de limpieza y deshierbe, demolición de banquetas, excavaciones, afines y compactación de terreno, así como la colocación de malla ciclónica y pasto sintético en la cancha existente. Además, se instalarán juegos infantiles, ejercitadores y mobiliario urbano, con una inversión superior a los 2 millones de pesos.

Con el arranque de esta obra, la administración encabezada por el alcalde Marco Bonilla cumple el compromiso de impulsar proyectos que impacten directamente en la calidad de vida de las familias chihuahuenses, recuperando espacios públicos que promuevan la convivencia, el deporte y el sano esparcimiento.

La rehabilitación del Parque “Los Moscos” representa el resultado del trabajo conjunto entre ciudadanía y Gobierno, donde la participación de las y los vecinos fue fundamental para convertir esta necesidad en una realidad. Gracias al programa Presupuesto Participativo, hoy este emblemático parque comenzará una nueva etapa que beneficiará a niñas, niños, jóvenes y familias enteras de la colonia Mármol III.

A través de estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir fortaleciendo los mecanismos de participación ciudadana, llevando obras y proyectos que respondan verdaderamente a las necesidades de las colonias.