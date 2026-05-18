Cae mujer a barranco en la carretera Chihuahua–Aldama

Una mujer resultó lesionada luego de sufrir un aparatoso accidente sobre la carretera Chihuahua–Aldama, a la altura del kilómetro 2+300, donde su vehículo terminó al fondo de un barranco de aproximadamente ocho metros de profundidad.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora circulaba a bordo de un Chevrolet Spark color blanco cuando presuntamente comenzó a sentirse mal mientras manejaba. Esto provocó que perdiera el control de la unidad, impactándose primero contra un cerro para posteriormente salir del camino y caer al barranco, donde el automóvil quedó recostado sobre su costado derecho.

Tras el reporte al sistema de emergencias, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para brindarle los primeros auxilios a la mujer, quien posteriormente fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

Elementos de la Policía Vial acudieron para tomar conocimiento del accidente, abanderar la zona y realizar las diligencias correspondientes, además de coordinar las maniobras para el retiro del vehículo y el control del tráfico en el sector.