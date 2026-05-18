Prevé PC semana calurosa

*Se prevé inicio de semana caluroso y probabilidad de lluvia hacia mitad de semana en Chihuahua Capital**_H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 18 de mayo de 2026_*.-

La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que para los próximos días se esperan temperaturas elevadas al inicio de la semana, así como un incremento en la nubosidad y probabilidad de lluvia del miércoles al viernes en Chihuahua Capital.

Para este lunes 18 de mayo, se pronostica un día soleado, con una temperatura máxima de 35 grados centígrados y mínima de 16 grados, mañana martes 19 de mayo, continuará el ambiente caluroso y soleado, con una temperatura máxima de 35 grados y mínima de 20 grados y el miércoles 20 de mayo, se prevé un descenso en la temperatura con una máxima de 28 grados y mínima de 16 grados, con cielo mayormente nublado, además de una probabilidad de lluvia del 22 por ciento.

Los tres días habrá vientos de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 45 km/h.

El jueves 21 de mayo, persistirá el ambiente mayormente nublado, con una temperatura máxima de 28 grados y mínima de 15 grados, rachas de hasta 35 km/h, así como una probabilidad de lluvia del 31 por ciento.

Finalmente, para el viernes 22 de mayo, se espera un día mayormente soleado, con una temperatura máxima de 30 grados y mínima de 15 grados, además de una probabilidad de lluvia del 18 por ciento.

La Coordinación Municipal de Protección Civil recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad y mantenerse atenta a los cambios en las condiciones climáticas y a la información oficial emitida por las autoridades.