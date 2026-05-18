Montiel acusa a Mario Mata de intervenir contra marcha

fuente: excelsior

La dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Montiel, exhibió a Mario Mata, un funcionario de Chihuahua que buscó boicotear la marcha contra Maru Campos.

Con videos que prueban la presencia de Mario Mata en el cierre de la carretera de Delicias en Chihuahua, Ariadna Montiel aseguró que accionarían legalmente “porque es lo correcto”.

El sábado 16 de mayo del 2026, Montiel citó a los militantes de Morena a marchar en Chihuahua contra la violación a la soberanía que la gobernadora Maru Campos, había cometido con agentes de la CIA en trabajo de campo.

Sin embargo, Morena acusó que tuvo varios intentos de boicotear su marcha en Chihuahua, lo que la llevó a exhibir en una conferencia de prensa, que uno de ellos fue Mario Mata.

Con videos donde se ve a Mario Mata, director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, en bloqueos de transportistas en la carretera de Delicias, fue que Ariadna Montiel lo exhibió.

Según los dichos de Montiel, Mario Mata se encontraba organizando con transportistas ligados al gobierno de Chihuahua, el caos en la carretera para impedir el caso a la marcha de Morena, pero también perjudicaron a civiles.

Ante ello, aseguró “no les vamos a pasar ninguna” confirmando que emprenderían acciones legales porque se cometieron varios delitos.

Sin embargo, Montiel dejó claro que “no nos vamos a enfrascar” en las denuncias, pero subrayó que sí lo harán por ser ”lo correcto”.