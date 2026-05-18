En Chihuahua somos libres, Morena se llevó un golpe de realidad: Bonilla

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, expresó su postura respecto a la marcha realizada por Morena el pasado sábado en la capital del estado, asegurando que las manifestaciones ciudadanas estuvieron relacionadas con inconformidades legítimas del sector agrícola y no con un supuesto boicot político.

Bonilla señaló que entre las principales demandas de los ciudadanos se encontraban los bajos precios de garantía del maíz, así como los programas de apoyo al frijol, en los cuales afirmó Chihuahua ha sido dejado de lado por parte del Gobierno Federal.

“El tema fueron agricultores molestos con los precios de garantía del maíz y los programas del frijol, donde a Chihuahua nos dejan de lado en apoyos a nivel federal. Esas fueron las manifestaciones de los ciudadanos, nada que ver con la excusa que dieron de un supuesto boicot”, declaró.

El presidente municipal sostuvo además que Morena “tuvo un choque de realidad en Chihuahua”, al considerar que los ciudadanos salieron a defender lo que consideran justo para el estado y para el país.

“En Chihuahua hay gente libre, que no nos doblamos y jamás entregaremos el estado”, expresó el alcalde, quien también destacó que los chihuahuenses son “valientes para defender cuando algo no le conviene a los ciudadanos”.

Las declaraciones se dan luego de la movilización encabezada por simpatizantes y militantes de Morena en la capital del estado, la cual generó reacciones entre distintos actores políticos y sectores sociales.