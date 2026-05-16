México bajo presión tras colaboración de funcionarios en caso Rocha Moya con EE. UU.

fuente: unotv

El doctor Raúl Benítez Manaut advirtió que la presión de Estados Unidos sobre el entorno de Rubén Rocha Moya “se va acercando” a un escenario más delicado para el Gobierno mexicano.

Durante una entrevista con José Cárdenas, señaló que funcionarios ligados al caso ya estarían colaborando con autoridades estadounidenses y afirmó que eso coloca a México “contra la pared”.

Además, sostuvo que el discurso de soberanía “ya no está funcionando” frente a las acciones judiciales de EE.UU.

Uno de los puntos más fuertes de la participación de Raúl Benítez fue cuando cuestionó las declaraciones sobre presuntos vínculos de alcaldes con el narcotráfico.

“La presidenta dijo que hay 50 alcaldes, pues que nos diga de dónde”, expresó el académico.

También mencionó que estados fronterizos como Baja California, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas estarían bajo mayor vigilancia del Departamento de Justicia estadounidense.

Benítez también aseguró que la estrategia de Estados Unidos no pasa por una intervención militar, sino por el uso de fiscales y tribunales. “Aquí está funcionando muchísimo más lo de los fiscales”, dijo.

Añadió que las autoridades estadounidenses buscan ampliar investigaciones contra funcionarios presuntamente vinculados con el narcotráfico y consideró que la justicia norteamericana está actuando con mayor efectividad que los discursos políticos.

En el cierre de la conversación, Raúl Benítez insistió en que el caso apenas comienza y que el panorama político podría complicarse aún más en el norte del país.

“Esto apenas empieza”, afirmó, al advertir que las investigaciones y posibles entregas de funcionarios podrían seguir creciendo en las próximas semanas.