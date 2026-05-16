Abre SDR convocatoria de apoyo para productores

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) mantiene abierta la convocatoria de apoyos para facilitar el financiamiento a productores agropecuarios, a través de la modalidad fiduciaria.

La modalidad consiste en una ayuda económica que funciona como garantía ante las instituciones financieras, lo que permite acceder a créditos en mejores condiciones, para impulsar sus proyectos productivos.

El monto de la garantía para personas físicas y/o morales, se determinará de acuerdo con el crédito otorgado por el intermediario financiero bajo el siguiente esquema:

• Porcentaje de la garantía: 10 por ciento del monto del crédito autorizado

• Monto máximo de garantía: aplica para créditos otorgados de hasta 2 millones de pesos

Para acceder a esta iniciativa, las personas interesadas deberán presentar la documentación establecida en la convocatoria, que se encuentra publicada en https://chihuahua.gob.mx/sdr

Las solicitudes se reciben en las oficinas de la SDR, ubicadas en avenida División del Norte número 2504, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua, en el Departamento de Financiamiento.

Para mayor información y asesoría, las personas solicitantes pueden acudir al Departamento de Financiamiento y al Departamento de Residentes, o comunicarse al teléfono 614 429 33 00, extensiones 17736, 17706, 12535 y 17701, en horario de oficina.

También está disponible el correo electrónico financiamiento.sdr@chihuahua.gob.mx.El periodo de recepción de solicitudes permanecerá abierto hasta agotar la disponibilidad presupuestal.