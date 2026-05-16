Llama Salud a prevenir la hipertensión

En el marco del Día Mundial de la Hipertensión, la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua hizo un llamado a la población para fortalecer las acciones de prevención, detección oportuna y control de la hipertensión arterial, considerada uno de los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares.

La dependencia destacó que esta enfermedad puede avanzar de manera silenciosa, sin presentar síntomas visibles, lo que incrementa el riesgo de complicaciones graves como infartos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal y afectaciones visuales.

Actualmente, una de cada tres personas adultas en México vive con hipertensión arterial y más de la mitad desconoce que la padece, situación que dificulta su diagnóstico y tratamiento oportuno.

En el estado de Chihuahua, durante 2025 se han registrado más de 18 mil nuevos casos de hipertensión arterial.

Gracias al trabajo coordinado del personal médico y de enfermería, así como al seguimiento permanente que se brinda en las unidades de salud, se mantiene una cobertura de atención cercana al 100 por ciento de los casos detectados y un adecuado control en más del 80 por ciento de las personas que actualmente reciben tratamiento.

La Secretaría de Salud señaló que la hipertensión arterial puede prevenirse y mantenerse bajo control mediante hábitos saludables y revisiones médicas periódicas.

Por ello, exhortó a la ciudadanía a medir regularmente su presión arterial, incluso cuando no existan síntomas; mantener una alimentación balanceada baja en sal y alimentos ultraprocesados.

También realizar actividad física de manera constante; evitar el consumo de tabaco y moderar el consumo de alcohol, además de conservar un peso saludable y acudir de forma periódica a su unidad médica para chequeos preventivos y seguimiento profesional.

Finalmente, la dependencia reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo las estrategias de prevención, atención y control de enfermedades crónicas, e invitó a la población a adoptar estilos de vida saludables que contribuyan a mejorar su calidad de vida y prevenir complicaciones futuras.