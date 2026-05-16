Aparecen pendones contra Sheinbaum y Rocha aparecen en avenida Universidad previo a marcha de Morena

La mañana de este sábado, decenas de pendones con mensajes dirigidos contra la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fueron colocados a lo largo de la avenida Universidad, en uno de los principales corredores viales de la capital.

Los anuncios comenzaron a observarse desde la glorieta de Pancho Villa y se extendieron hasta las inmediaciones del centro de la ciudad, justo en la ruta donde se tiene prevista la realización de la denominada “Marcha por la Soberanía Nacional”, convocada por Morena.

En las lonas podía leerse el mensaje: “Mexicanos al grito de paz; Claudia Sheinbaum protege a narcogobernantes, rompa el pacto”, acompañado por fotografías de ambos personajes políticos en blanco y negro.

La colocación de los pendones llamó la atención de automovilistas y peatones durante las primeras horas del día, debido a que fueron instalados en postes y estructuras urbanas a lo largo del trayecto por donde se espera el paso de simpatizantes del movimiento morenista.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado quiénes fueron los responsables de colocar la propaganda ni si se procederá a retirarla.

La aparición de estos mensajes ocurre en medio del ambiente político generado por la movilización programada para este sábado en Chihuahua capital, donde grupos opositores y ciudadanos también han comenzado a manifestar posturas críticas hacia Morena y figuras ligadas al partido.

En distintos puntos de la ciudad ya podían apreciarse expresiones de inconformidad y consignas políticas previo al arranque de la marcha, lo que anticipa una jornada marcada por la polarización y el intercambio de señalamientos entre simpatizantes y detractores del movimiento guinda.