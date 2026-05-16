Colocan mensaje sobre seguridad antes de movilización de Morena

Una enorme lona con un mensaje relacionado con la seguridad pública fue colocada este sábado en el edificio Héroes de la Reforma, conocido popularmente como “la silla de King Kong”, en la capital del estado.

El mensaje plasmado en la estructura señala:

“En Chihuahua la seguridad de tu familia es primero, mientras otros se asocian con el crimen”, en clara alusión al contexto político actual y a la marcha convocada por Morena para esta tarde en la ciudad.

La lona tipo mesh mide aproximadamente 25 metros de largo por 8 de alto y fue instalada horas antes de la movilización programada para las 4:00 de la tarde.

Debido a su ubicación estratégica sobre una de las vialidades más transitadas, el mensaje logró captar la atención de automovilistas y peatones que circulaban por la zona.

El diseño en color azul con letras blancas buscó enfatizar el tema de la seguridad familiar como uno de los principales ejes del discurso político dirigido a la ciudadanía chihuahuense.