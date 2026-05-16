Meta Olímpica CUU celebra histórico 1-2 de Chihuahua en Portugal

El programa Meta Olímpica CUU celebra con orgullo el destacado resultado obtenido por las atletas chihuahuenses Alegna González y Ximena Serrano, quienes lograron el primer y segundo lugar, respectivamente, en competencia internacional de marcha celebrada este fin de semana en Portugal.

Este resultado representa un momento histórico para el deporte chihuahuense y confirma el alto nivel competitivo de las atletas locales dentro del escenario internacional rumbo al ciclo olímpico de Los Ángeles 2028.

Alegna González consiguió subir a lo más alto del podio tras una sólida actuación, mientras que Ximena Serrano completó el 1-2 para Chihuahua con una destacada participación que reafirma el crecimiento y proyección del talento deportivo del estado.

Meta Olímpica CUU es una iniciativa impulsada para identificar, apoyar y acompañar a atletas de alto rendimiento en su camino rumbo a competencias internacionales y Juegos Olímpicos con el apoyo del Gobierno Municipal de Chihuahua, fortaleciendo al mismo tiempo el orgullo y la identidad deportiva de Chihuahua.

El proyecto tiene como premisa central:

“Tu meta es nuestra meta”.A través de este programa, se busca consolidar un ecosistema de acompañamiento integral para atletas chihuahuenses, mediante apoyo institucional, visibilidad mediática y vinculación con la iniciativa privada

.“Este resultado no solamente representa medallas; representa años de disciplina, constancia y sacrificio.

Nos llena de orgullo ver a atletas chihuahuenses competir y triunfar ante la élite internacional.

Chihuahua está demostrando que tiene el talento, la capacidad y el nivel para estar presente en los escenarios más importantes del mundo”, expresó la dirección de Meta Olímpica CUU.

El programa reiteró además que este tipo de logros fortalecen la visión de construir una comunidad que acompañe y respalde el desarrollo deportivo local rumbo a Los Ángeles 2028.

Meta Olímpica CUU continuará dando seguimiento y difusión a la participación de atletas chihuahuenses en competencias nacionales e internacionales como parte de la estrategia integral de posicionamiento deportivo de Chihuahua