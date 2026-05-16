Entre empujones y protestas reciben a líderes de Morena

La tarde de este sábado arribaron al Aeropuerto Internacional de Chihuahua la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, y el secretario de Organización del partido, Andrés Manuel López Beltrán.

Desde su llegada, el ambiente en la terminal aérea se tornó tenso debido a la presencia de manifestantes que expresaron abiertamente su rechazo a la visita de los dirigentes morenistas.

La situación se complicó durante el trayecto de la comitiva desde el área de llegadas hacia el estacionamiento del aeropuerto, donde los inconformes lanzaron consignas y exigieron a gritos que abandonaran el estado.

El momento de mayor tensión ocurrió cuando los líderes de la llamada Cuarta Transformación intentaron abordar el vehículo que los trasladaría al centro de la ciudad.

Entre jaloneos, reclamos y empujones, los manifestantes rodearon la unidad y comenzaron a golpear la carrocería en un intento por impedir su salida, mientras elementos de seguridad intentaban abrir paso entre la multitud.