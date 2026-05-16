Vivales hacen negocio con marcha de Morena en Chihuahua; venden accesorios que el partido suele regalar

Previo al arranque de la marcha convocada por simpatizantes de Morena en la ciudad de Chihuahua, en contraste con el gobierno estatal encabezado por Maru Campos, los alrededores de la glorieta de Pancho Villa se convirtieron no solo en punto de concentración política, sino también en un improvisado mercado para comerciantes que aprovecharon el movimiento para hacer negocio.

Entre banderas, gorras, playeras y otros artículos alusivos a Morena, vendedores provenientes del sur del país comenzaron a ofrecer accesorios con los colores y logotipos del partido, mismos que regularmente son entregados de manera gratuita en eventos partidistas o movilizaciones políticas.

La situación generó comentarios entre asistentes, quienes señalaron que algunos simpatizantes locales, conocidos coloquialmente como “chihuahuitas”, terminaron pagando por artículos que habitualmente forman parte de la propaganda distribuida sin costo en este tipo de actos. Desde pañuelos hasta banderines y cachuchas, los precios variaban dependiendo del producto y del entusiasmo político del comprador.

Para algunos observadores, la movilización terminó siendo una oportunidad económica para “vivales” que vieron en la concentración morenista un nicho rentable, aprovechando tanto la afluencia de personas como el ambiente de apoyo partidista.

Mientras contingentes comenzaban a reunirse para emprender el recorrido, la actividad comercial alrededor de la glorieta avanzaba a todo ritmo, evidenciando que, más allá del discurso político y las consignas, también hubo quienes encontraron en la marcha un negocio redondo.