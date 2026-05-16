China y EE.UU. acuerdan reducir aranceles

fuente: unotv

China y Estados Unidos han acordado una reducción arancelaria como parte de los compromisos alcanzados tras la reunión realizada esta semana en Pekín entre el presidente chino, Xi Jinping, y el mandatario estadounidense, Donald Trump.

De acuerdo con información difundida por el Ministerio de Comercio de China, ambas naciones acordaron reducir aranceles sobre determinados “productos relevantes”, aunque hasta el momento no se han dado a conocer los porcentajes que disminuirán, los bienes involucrados ni la fecha en la que entrarían en vigor los cambios.

El anuncio se dio luego de la cumbre entre ambos líderes, que también derivó en la creación de un mecanismo permanente de diálogo económico entre las dos economías.¿Qué contempla el acuerdo de reducción de aranceles entre China y Estados Unidos?Según un portavoz del Ministerio de Comercio de China, los dos países establecieron un Consejo de Comercio e Inversiones, el cual funcionará como vía de comunicación en asuntos relacionados con comercio e inversión

Como parte de este mecanismo, ambas partes acordaron “en principio” avanzar en la reducción de aranceles para productos que generen preocupación mutua.Hasta ahora, las autoridades no han detallado cuáles son esos productos ni el alcance específico del ajuste arancelario.