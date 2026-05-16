Protestan en aeropuerto de Chihuahua contra llegada de Morena; muestran apoyo a Maru Campos

Un grupo de manifestantes se presentó la tarde de este sábado en las instalaciones del aeropuerto de Chihuahua para expresar su rechazo al arribo de autoridades y simpatizantes de Morena que participan en la movilización convocada en el centro de la ciudad.

Los inconformes portaban pancartas con mensajes como:

“No Morena, No al narco”, “Aquí no los queremos” y “Narco Morena”, generando la atención de viajeros y personas que transitaban por la terminal aérea.

La manifestación se desarrolló de manera visible en el área del aeropuerto, donde los asistentes mostraron su postura ante la visita de integrantes del partido político a la capital del estado.

Además de los mensajes de rechazo, algunos manifestantes también colocaron pancartas en apoyo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, respaldando su administración en medio del contexto político actual.La presencia de los manifestantes provocó expectativa entre usuarios del aeropuerto y ciudadanos que se encontraban en el lugar durante la llegada de los representantes de Morena.