Luis Miguel fue hospitalizado de urgencia en Nueva York; reportan que permanece internado.

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Georgina Becerril

Luis Miguel fue hospitalizado de urgencia en Nueva York por un posible problema cardíaco, reportaron medios de entretenimiento estadounidenses, quienes informaron que el cantante estaría acompañado por su pareja, la diseñadora Paloma Cuevas.

De acuerdo con información de “El Gordo y la Flaca”, el cantante habría sido ingresado en un hospital de Manhattan desde principios de semana tras presentar un malestar físico.

“Fuentes allegadas a nuestra redacción nos informaron que Luis Miguel puede estar ingresado en un hospital de la ciudad de Nueva York, y que fue ingresado el lunes”, reportó la periodista Gelena Solano para “El Gordo y la Flaca” este viernes.

Reportes aseguran que Luis Miguel se encuentra bajo observación

Según el reporte, los doctores habrían detectado una posible complicación cardíaca durante la revisión médica, por lo que Luis Miguel permanece bajo observación.

“Es un hospital donde han estado grandes artistas internacionales; de primer nivel y especializado en este tipo de problemas cardíacos”.Gelena Solano, periodista de entretenimiento

Gelena Solano compartió que Luis Miguel se encuentra acompañado por su pareja Paloma Cuevas. “No se le ha despegado ni un momento”.

“Su novia (Paloma Cuevas) se encuentra con él desde que fue ingresado, obviamente el trato es VIP y bajo estricta confidencialidad”, dijo la reportera de entretenimiento.

Y adelantó que el “Sol de México” podría salir del hospital en los próximos días; sin embargo, por respeto a su privacidad, no confirmó en qué hospital se encuentra el cantante mexicano.

“Es una situación seria”, dijo Lili Estefan, conductora del programa.

Tras darse a conocer la noticia, usuarios de redes sociales han mostrado su preocupación por el intérprete de éxitos como “Ahora te puedes marchar” o “La incondicional”.

“Rezamos porque salga con bien”, se lee entre los comentarios de los internautas.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial y se desconoce el motivo por el que Luis Miguel viajó a Estados Unidos, pues el mexicano reside en Madrid, España.

El pasado 19 de abril, Luis Miguel celebró su cumpleaños 56 junto a su novia, con quien mantiene una relación desde 2022 tras años de amistad.