Impulsa Gobierno Municipal la planeación territorial en la zona metropolitana.

-El Consejo Consultivo Metropolitano revisa avances del plan que mejorará movilidad, servicios y conectividad regional.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del IMPLAN, participó en la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial Metropolitano de Chihuahua, espacio que fortalece la coordinación entre los municipios e impulsa acciones que beneficiarán a las familias mediante una mejor movilidad, acceso a servicios y un crecimiento urbano más ordenado.

Durante la sesión participaron la SEDUE y la SEDATU, así como representantes de los sectores académico, público, privado, social, empresarial y de organismos especializados, además de los municipios de Aquiles Serdán y Aldama.

En la reunión se presentó el avance del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Chihuahua, instrumento que orientará el crecimiento urbano y económico del municipio en los próximos años.

El plan impulsa una mejor coordinación metropolitana, fortalece la conectividad entre municipios y promueve un desarrollo más ordenado y sostenible. Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa final de elaboración y consolida estrategias y acciones para atender las necesidades actuales y los retos futuros de la región.

Así se cumple con el compromiso del Gobierno Municipal de impulsar acciones de planeación que beneficien a las familias, mejoren la calidad de vida y consoliden un crecimiento urbano con visión de futuro para Chihuahua y su zona metropolitana.