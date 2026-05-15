Presentan la convocatoria de la Liga Indígena de Basquetbol en Chihuahua.

-Se busca crecer la participación de equipos representativos de comunidades indígenas del estado.

El Gobierno Municipal de Chihuahua a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte presentó la nueva edición de la Liga Indígena de Básquetbol dirigida a personas de las comunidades indígenas del estado de Chihuahua.

La subdirectora de Deporte Adaptado e Inclusivo del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Beatriz Pompa Valencia señaló que esta liga se ha consolidado gracias a iniciativas de torneos de baloncesto en años anteriores y se busca llegar a más equipos de otros municipios, ya que en la edición 2025 se contó con la participación de 22 equipos de muncipios.

Destacó la visión del alcalde Marco Bonilla, quien impulsa el deporte como una herramienta transformadora de la sociedad, capaz de fortalecer la seguridad, la convivencia, las oportunidades de visbilizar la participación de todas las personas en el deporte.

El torneo se realizará los días domingos 24 y 31 de mayo; y 7 de junio en un horario de 9:00 a 15:00 horas en el gimnasio del centro deportivo Tricentenario.

El torneo convoca en la rama femenil y varonil en la categoría libre y en la categoría juvenil de 15 a 16 años de edad, esta última tiene como objetivo de foguear las categorías que participan en torneos estatales y nacionales como son Juegos Populares.

En el evento se contó con la presencia de Graciela Rojas, basquetbolista originaria de la comunidad Raramuri quien integró el equipo que representó a México en los pasados Juegos Maestros Indígenas realizados en Canadá, en donde obtuvieron medalla de plata.

Por su parte el presidente de la Liga Indígena de Baloncesto, Raul Hernádez destacó que, al considerar el basquetbol como un deporte convencional con pueblos originarios se cuenta con el resplado de Ademeba Chihuahua y se jugará con reglamento FIBA.

Con la presencia Rosa Adriana Rivas, jefa de departamento de Derechos Indígenas de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, así como, de los regidores Joni Barajas, Adán Galicia, el presidente del comité municipal de Deportes Autóctonos y Tradicionales, Juan de Dios Quiñonez, se destacó la nutrida participación de equipos representativos de los asentamientos indígenas urbanos.

La convocatoria se encuentra disponible en la página de facebook del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte y de la Liga Indígena de Basquetbol Chihuahua.

El cierre de inscripciones se establece el día 20 de mayo, y se podrán comunicar al teléfono 072 extensión 2508.