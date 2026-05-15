Vecinos ven resultados con pavimentación impulsada mediante Presupuesto Participativo.

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 15 de mayo de 2026.- Lo que por años fue una problemática constante para las familias de la colonia División del Norte, hoy es una realidad distinta gracias a la pavimentación realizada por el Gobierno Municipal a través del programa de Presupuesto Participativo.

Las calles 13A/Tomás Urbina y parcial Lucio Cabañas, así como 13A/Che Guevara y César Sandino, dejaron atrás el polvo, el ruido y el lodo que afectaban diariamente a vecinos y automovilistas, para convertirse en vialidades más seguras y funcionales para quienes habitan en el sector.

David Fuentes Martínez, vecino de la colonia, compartió que este proyecto surgió del interés y organización de las y los habitantes de la zona, quienes durante años buscaron alternativas para mejorar este tramo que permanecía en terracería.

“Ya habíamos pavimentado otras calles con esfuerzo de los vecinos y faltaba este tramo. Mi hijo fue quien tuvo la idea de meter el proyecto junto con otros vecinos y así fue como se logró”, comentó.

Asimismo, destacó que anteriormente el polvo ingresaba constantemente a las viviendas y el ruido ocasionado por vehículos y motocicletas representaba una molestia diaria para las familias del sector.

“Ahora sí hemos notado mucho la diferencia y los vecinos están contentos”, expresó.

Con este tipo de obras, el Gobierno Municipal continúa impulsando proyectos que nacen de las propuestas ciudadanas, mejorando la movilidad y elevando la calidad de vida de las familias chihuahuenses mediante el Presupuesto Participativo.