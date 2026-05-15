La inteligencia artificial complemento a la inteligencia humana.

Por: Ing. Agustín Hernández Rojo

Interesante las diversas posturas que derivan de la recientemente creada “Inteligencia Artificial”, sigo sosteniendo que es un programa simple de “inputs”/”entradas” y “outputs”/”salidas”, preguntas, pides algo, te lo da sintetizado, digerible visual y mentalmente, similar a una enciclopedia digital, solamente que la programación qué tiene hace que te condense la información, la da entendible, además de que es un programa que es popular, se le ha dado difusión y ha agradado a cierto grueso poblscional, considero que hay programas más complejos, como los software de modelación matemática e incluso algunos software de telemédica.

Sin lugar a dudas considero que se debe normar su uso, que radica especialmente en trabajos escolares, analisis de información y generación de contenido, la normatividad debe de versar en que las tareas escolares las hagan los estudiantes y no la inteligencia artificial, aunque creo que la responsabilidad radica más en la propia ética de cada persona que realiza sus trabajos, en cuanto al tema de su aplicación en el área de toma de decisiones en la situación específica de la ciencia aplicada de la robótica debe versar en que existan las directivas en su programación en donde se considere fuertemente el ingrediente ético.

Además, cabe resaltar que la capacidad de la inteligencia humana es mucho mayor, tan solo el cerebro tiene 85,000 millones de neuronas equivalentes a 2.5 petabytes que a su vez equivalen a 2.5 millones de gigabytees, ello sin contar la plasticidad cerebral (alta capacidad de reconfigurarse) y sus múltiples sinápsis qué varían entre 100 billones y 1 cuatrillón de sinápsis.

La comparación errónea o el problema radica en no ejercitar y alimentar el cerebro correctamente, ya que por lo regular consume el 20% de la energía del cuerpo humano.

Es de relevancia para mantener buena capacidad cognitiva realizar ejercicios sencillos de movilidad y psicomotricidad así como ejercicios de razonamiento, ya sean problemas razonados, crucigramas, sopas de letras, sudokus, por citar algunos.

Espero luego redactar algún artículo de opinión o editorial ahondando un poco más respecto al tema relativo a Inteligencia Artificial y recomiendo mi artículo de opinión en el que reflexionó acerca del llamado “Big Data”. El cerebro humano consume alrededor de 15 vatios de energía equivalentes a 400 kilocalorías al día, es tan potente energéticamente y en capacidad de procesamiento de información que en el supuesto de una activación forzada total pudiese generar una descompensación de oxígeno y glucosa en el cuerpo humano.

La diferencia de consumo de energía entre estar relajado y estar muy concentrado es del 5% porque el cerebro ya emplea una enorme cantidad de energía (comparativamente con el propio cuerpo humano y otros órganos) en mantener la conciencia y las funciones vitales del propio cuerpo humano.

La activación de la capacidad total del cerebro no daría superpoderes sino que provocaría una crisis epiléptica ya que el cerebro está diseñado para procesar información de manera ordenada secuencial y segmentada.

La inteligencia humana no proviene de procesar más zonas a la vez, sino de saber usar redes neuronales más eficientes.

El cerebro se divide en el hemisferio derecho que es el creativo y holístico y el hemisferio izquierdo analítico y verbal, ambos hemisferios se conectan a través del cuerpo calloso.

Se recomiendan además a los anteriormente mencionados los siguientes ejercicios de activación mental para maximizar el rendimiento cerebral, estimulando y ejercitando ambos hemisferios cruzados:

Marcha Cruzada, que es tocar la rodilla izquierda con el codo derecho y viceversa, Doble Garabateo, que es dibujar formas si métricas con ambas manos simultáneamente, Uso de la mano no dominante, que es usar la mano contraria a la habitual para ciertas actividades como lavarse los dientes, comer o escribir, Dibujar formas en el aire con las manos que sean distintas.

La inteligencia artificial no es competencia de la inteligencia humana, sino complementaria, sin embargo es importante darse cuenta de la verdadera capacidad de la inteligencia y potencial humano.

Es importante entender adecuadamente nuestra existencia humana y el funcionamiento de los entes y el entorno con los que convivimos, no solamente ser asertivos con la información que compartimos sino también evitar la desinformación, comprender el funcionamiento de las cosas para no caer en ideas erróneas, que difieren de la concepción científica, lógica y factual.