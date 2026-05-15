Invita FITA Chihuahua 2026 a disfrutar de eventos de aventura y motociclismo este fin de semana.

La Secretaría de Turismo, a través del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua 2026, invita a la ciudadanía a disfrutar de los eventos deportivos y recreativos programados para este fin de semana.

El 16 de mayo, el municipio de Santa Isabel recibirá la Convivencia Biker Santa Isabel, evento que reunirá a grupos motociclistas de Chihuahua en una jornada enfocada en el sano esparcimiento y el turismo carretero.

La actividad busca fortalecer la camaradería entre motociclistas, además de promover recorridos por las rutas escénicas del estado en un ambiente de respeto, amistad y convivencia familiar.

Posteriormente, el 17 de mayo, la sierra de Madera será sede del Reto Peñitas Xtreme, una desafiante competencia de ciclismo de montaña que reunirá a aproximadamente 450 ciclistas en una ruta entre montañas, senderos y terrenos de alta dificultad.

Ambos eventos forman parte del calendario oficial de FITA Chihuahua 2026, programa que durante tres décadas ha impulsado actividades deportivas, recreativas y de contacto con la naturaleza.

El calendario oficial del festival estatal se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://turismodechihuahua.aflip.in/FITA2026

Para más información, se invita a consultar las redes sociales oficiales @fita.chihuahua y @TurismodeChihuahua.