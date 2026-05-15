Impulsa SPyCI desarrollo socioemocional de estudiantes en Panalachi.

Desarrollaron dinámicas enfocadas en la identificación y expresión de emociones.

La Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas realizó actividades de acompañamiento y atención socioemocional con estudiantes de diversos centros educativos de la comunidad de Panalachi, en el municipio de Bocoyna, con el objetivo de fomentar el desarrollo emocional de niñas, niños y adolescentes indígenas.

En las actividades participaron un total de 75 jóvenes pertenecientes a la Telesecundaria 6162, la Primaria Indígena Isabel la Católica y el albergue de dicha institución educativa.

Durante la jornada se desarrollaron dinámicas enfocadas en la identificación y expresión de emociones, así como en el fortalecimiento de habilidades socioemocionales. Entre ellas destacó la dinámica denominada “Mochila de cargas”, ejercicio diseñado para reflexionar sobre experiencias y situaciones que impactan la vida cotidiana del alumnado.

Los resultados obtenidos permitieron resaltar la importancia de incorporar la pertinencia cultural y el acompañamiento lingüístico en los procesos de atención psicológica dirigidos a población indígena, a fin de consolidar modelos de atención más sensibles e incluyentes.

Con estas acciones, la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas reafirma su compromiso de impulsar estrategias de apoyo emocional en las comunidades indígenas del estado.