Fortalece SPyCI producción alimentaria y actividades agrícolas en cinco comunidades de Madera.

-La dependencia entregó 4.4 toneladas de maíz y frijol, además de diversos apoyos productivos y herramientas.

EL Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), entregó apoyos productivos y alimentarios en la comunidad de Casa Colorada, municipio de Madera, en beneficio de familias de las comunidades de Casa Colorada, Tres Ojitos, Nahueachi, La Libertad y Monte Real.

Durante la jornada se distribuyeron 200 paquetes de maíz y frijol, equivalentes a 4.4 toneladas de alimento a comités y población abierta de la región.

También se otorgaron ocho paquetes tanto de herramientas y materiales para huertos hortícolas, como de especies menores y materiales para corrales avícolas, cuatro de equipos de aperos de labranza y guarniciones, y uno de herramientas de uso agrícola y de materiales para elaboración de composta, así como un lote de semillas para siembra.

Entre lo entregado destacan azadones, machetes, hoces, bombas fumigadoras, arados de tracción animal, cultivadoras, tinacos, semillas de hortalizas, biofertilizantes, materiales para gallineros y semillas de maíz, sorgo, trigo, avena, frijol y chícharo.

Durante la jornada, el titular de la SPyCI, Enrique Rascón, reiteró que estas acciones buscan fortalecer la producción alimentaria y respaldar directamente a las familias de las comunidades indígenas.

Lo anterior, dijo, mediante apoyos que contribuyan a mejorar sus actividades productivas y su calidad de vida.