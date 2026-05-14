”No podemos normalizar que los niños mueran dentro de sus propios hogares”: Diputada Xóchitl Contreras.

la legisladora presentó iniciativa Eithan para castigar con mayor severidad el maltrato infantil y la omisión familiar.

Ciudad Juárez, Chih.- “Lo que le pasó al niño Eithan Daniel no puede volver a repetirse. No podemos permitir que el silencio, la indiferencia o la impunidad sigan enterrando niñas y niños en Chihuahua”, declaró la diputada Xóchitl Contreras al presentar una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para tipificar nuevas conductas relacionadas con el maltrato infantil extremo, la violencia sistemática contra menores y la omisión de familiares que conocen los abusos y no hacen nada para detenerlos.

La legisladora calificó como “devastadoras y alarmantes” las cifras de violencia contra menores en Chihuahua y advirtió que el Estado enfrenta una crisis que ya no puede minimizarse.

“Entre enero de 2020 y marzo de 2026, casi 30 mil menores fueron víctimas de delitos en Chihuahua. Son 29 mil 707 niñas, niños y adolescentes afectados por violencia, abuso, lesiones, agresiones y delitos graves. Estamos hablando de una tragedia social”, expresó.

Xóchitl Contreras subrayó que tan solo en el mismo periodo se iniciaron más de 11 mil carpetas de investigación por violencia familiar contra menores, con un incremento de casi 95 por ciento entre 2020 y 2025.

“Estas cifras nos gritan que algo está fallando. Y lo más doloroso es que muchos de estos niños fueron violentados por quienes debían protegerlos”, sostuvo.

La diputada recordó el caso de Eithan Daniel, el bebé de 18 meses encontrado sin vida dentro de un costal en un terreno baldío de Ciudad Juárez, cuyo cuerpo presentaba desnutrición severa, lesiones antiguas y signos de violencia prolongada.

“Eithan no murió solamente por un golpe. Murió después de un proceso brutal y sostenido de maltrato. Fue víctima de abandono, violencia física y crueldad dentro del entorno donde debía sentirse seguro”, señaló.

La iniciativa presentada por la legisladora contempla tres reformas centrales al Código Penal del Estado:

Castigar con agravantes el homicidio o lesiones cometidos por padres, tutores o custodios

La propuesta adiciona una nueva fracción al artículo 136 del Código Penal para establecer como agravante específica que el agresor sea precisamente quien ejerce la patria potestad, tutela o custodia del menor.

“Cuando quien destruye la vida de un niño es su propia madre, su padre o quien tenía el deber de protegerlo, el reproche penal debe ser máximo y debe quedar claramente establecido en la ley”, afirmó. Crear el delito autónomo de maltrato crónico o sistemático infantil

La reforma incorpora el artículo 184 Quáter para sancionar los patrones continuos de violencia física, psicológica, desnutrición, abandono o privación de necesidades básicas contra menores.

Las penas propuestas van de:

3 a 8 años de prisión en casos sin lesiones graves.

5 a 12 años cuando existan lesiones severas.

Hasta 20 años de prisión cuando el maltrato derive en riesgo de muerte o fallecimiento del menor.

“El Código Penal castiga hechos aislados, pero no reconoce la tortura cotidiana que muchos niños viven durante meses o años. Esta iniciativa busca castigar precisamente ese infierno continuo”, puntualizó.

Sancionar el silencio cómplice de familiares o personas cercanas

La iniciativa también crea el delito de omisión de protección de menores en situación de riesgo grave para castigar a quienes, sabiendo que un niño está siendo violentado, deciden callar y no denunciar.

“Muchos casos de violencia infantil no ocurren en secreto. Hay familiares, vecinos o personas cercanas que saben lo que está pasando y guardan silencio. Ese silencio también mata”, expresó.

La diputada explicó que las sanciones propuestas van de 1 a 4 años de prisión, incrementándose cuando quien omite denunciar tiene vínculos familiares directos con el agresor.

Xóchitl Contreras enfatizó que la propuesta tiene sustento constitucional y convencional en el principio del interés superior de la niñez, así como en la obligación del Estado mexicano de proteger a niñas, niños y adolescentes contra cualquier forma de violencia.

“Estamos hablando de menores absolutamente indefensos. Niñas y niños que dependen completamente de los adultos para sobrevivir. El Estado no puede seguir reaccionando tarde”, dijo.

La legisladora advirtió que Chihuahua ocupa actualmente el sexto lugar nacional en menores víctimas de delitos, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México.

“Cada cifra representa una infancia destruida. Cada expediente tiene un rostro, una historia y una vida que pudo salvarse. Esta reforma busca cerrar vacíos legales y mandar un mensaje contundente: en Chihuahua vamos a defender a nuestros niños con toda la fuerza de la ley”, concluyó.