Renunia Guillermo Arturo Zuany Portillo.

Derivado de la actualización de información presentada por la Lic. Wendy Paola Chávez, titular de la Unidad Especializada para la Investigación de los hechos relacionados con el desmantelamiento del Narcolaboratorio en el municipio de Morelos, se inició un procedimiento administrativo por una posible omisión de parte del Fiscal de Operaciones Estratégicas, de la Fiscalía General del Estado, Guillermo Arturo Zuany Portillo, lo que derivó en su renuncia.

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