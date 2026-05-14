Anuncian Estado y Ayuntamiento de Cuauhtémoc el Festival de las Tres Culturas 2026.

-Se llevará a cabo del 14 de mayo al 7 de junio, con el respaldo del Fondo para la Cultura “Aurora Reyes” en su modalidad de apoyo a municipios

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, en coordinación con el Ayuntamiento de Cuauhtémoc, presentó el Festival de las Tres Culturas 2026, que se llevará a cabo del 14 de mayo al 7 de junio.

Esta festividad se ha consolidado como uno de los encuentros culturales más relevantes de la región, al promover la riqueza histórica, artística y social de Cuauhtémoc, caracterizado por la convivencia y el intercambio entre diversas comunidades y tradiciones.

El proyecto cuenta con el respaldo del Fondo para la Cultura “Aurora Reyes” (Forca), en su modalidad de apoyo a proyectos culturales, con lo cual, es la segunda localidad beneficiada dentro de este esquema de inversión conjunta Estado-Municipio, con aportación del 50 por ciento cada instancia.

A través de la Secretaría de Cultura, el Gobierno Estatal contribuye con 900 mil pesos, destinados a la realización del festival, que tendrá como una de sus actividades destacadas la presentación de la cantante Ximena Sariñana.

La titular de la dependencia, Alejandra Enríquez, reconoció la colaboración del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, al señalar la importancia de mantener el trabajo conjunto para fortalecer la vida cultural y acercar actividades artísticas de calidad a la población.

Subrayó que la descentralización cultural es una prioridad para el Gobierno del Estado, al impulsar que las expresiones artísticas y culturales lleguen a todas las regiones, lo cual fortalece la identidad, la cohesión social y el acceso equitativo a eventos artísticos.