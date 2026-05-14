Aprueba Cabildo creación del Fondo Municipal para la Atención de Emergencias y Desastres.

-También avalaron el nuevo Reglamento de Turismo del Municipio y la contratación de financiamiento para obras estratégicas.

En sesión ordinaria de Cabildo, las y los regidores del Ayuntamiento de Chihuahua aprobaron la creación del Fondo Municipal para la Atención de Emergencias y Desastres, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del Gobierno Municipal ante contingencias ocasionadas por fenómenos naturales, perturbadores o antrópicos.

El dictamen, presentado por la Comisión de Regidores de Gobernación, contempla la creación de este fondo para atender necesidades urgentes derivadas de emergencias y desastres que afecten a la población chihuahuense, así como la adición del artículo 16 Ter al Reglamento de Protección Civil del Municipio de Chihuahua, con el fin de dar sustento jurídico a este mecanismo de atención.

Durante la misma sesión, el Cabildo aprobó también el nuevo Reglamento de Turismo del Municipio de Chihuahua, dictamen impulsado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Fomento Económico, con el propósito de impulsar, regular y fortalecer el desarrollo turístico de la capital.

El nuevo ordenamiento establece que las disposiciones serán de orden público y observancia general en todo el territorio municipal, además de fomentar la promoción turística bajo criterios de sustentabilidad, competitividad, beneficio social y desarrollo equilibrado.

Asimismo, el reglamento define las atribuciones de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad como instancia encargada de fomentar, coordinar y desarrollar la actividad turística en la ciudad, además de establecer la creación del Consejo Municipal de Turismo como órgano auxiliar para coordinar estrategias y acciones en esta materia.

Entre las atribuciones contempladas destacan la promoción del Municipio como destino turístico competitivo a nivel nacional e internacional, la coordinación con sectores sociales y privados para fortalecer la actividad turística, la capacitación a prestadores de servicios y la promoción de espectáculos, congresos y convenciones en la ciudad.

Por otro lado, las y los regidores aprobaron el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Planeación para autorizar al Municipio de Chihuahua la contratación de uno o varios financiamientos en modalidad de crédito simple a largo plazo, hasta por un monto de 150 millones de pesos, con instituciones financieras nacionales que ofrezcan las mejores condiciones de mercado.

Este financiamiento permitirá fortalecer el proyecto de la construcción de la Poliente 5 y acciones estratégicas para el desarrollo del municipio, conforme a los términos establecidos.