Canasta básica encareció por encima de la inflación general durante abril.

El Economista

El costo de la canasta básica en zonas rurales y urbanas registró incrementos superiores a la inflación general anual en abril de 2026, de acuerdo con cifras del Inegi.

El encarecimiento de la canasta básica fue mayor al nivel de inflación general en México durante abril de 2026.

En este periodo, la línea de pobreza rural registró una variación anual de 6.3%, mientras que la urbana alcanzó 5.7%, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En contraste, la inflación general anual se ubicó en 4.4%, lo que evidencia que los productos y servicios esenciales para los hogares continúan aumentando de precio a un ritmo mayor que el promedio de la economía.

La diferencia es especialmente relevante para las familias de menores ingresos, ya que destinan una mayor proporción de su gasto a alimentos, transporte y productos básicos. Especialistas han advertido que cuando la canasta básica sube por encima de la inflación general, el impacto en el poder adquisitivo suele ser más severo para los sectores vulnerables.

El indicador de líneas de pobreza por ingresos mide el costo de adquirir una canasta alimentaria y no alimentaria indispensable para cubrir necesidades básicas, tanto en zonas urbanas como rurales.

Durante los últimos meses, productos agropecuarios, alimentos procesados y algunos servicios han mantenido presiones sobre los precios, en medio de factores como volatilidad climática, costos logísticos y fluctuaciones internacionales.

Aunque la inflación general ha mostrado una desaceleración respecto a los niveles observados en años anteriores, el comportamiento de los bienes esenciales continúa siendo uno de los principales retos para la economía de los hogares mexicanos.