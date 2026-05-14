Marco Bonilla cumple con vecinos de Vida Digna; amplían centro comunitario, ahora es CEDEFAM.

El alcalde Marco Bonilla, inauguró la ampliación del centro comunitario “Vida Digna”, el cual ahora será un CEDEFAM para tener más y mejores espacios para las actividades, talleres y reuniones que ahí se realizan.

Gracias al programa del Presupuesto Participativo, se beneficia a más de mil 500 personas con esta ampliación que cuenta con salones de usos múltiples, cocina, sanitarios y áreas para actividades comunitarias, además de instalaciones eléctricas, climatización y reja perimetral.

En su mensaje, el Alcalde reconoció a las familias que fueron parte del Presupuesto Participativo, ya que a la par de brindarles mejores espacios, es una acción que fomenta la democracia porque son las mismas personas quienes eligen las obras dentro de este programa, y es todo un logro hacer realidad este sueño para la colonia Vida Digna.

Por otro lado, Marco Bonilla recorrió las instalaciones donde hacían demostraciones de las actividades que se realizan como zumba, baile country, entre otras, donde las y los usuarios agradecieron los trabajos que les brindaron un espacio comunitario más grande y funcional.

A la par, se tuvo una feria de servicios con diversas dependencias municipales para acercar convenios de la Tesorería, entrega de plantas del Vivero, vacunación y desparasitación de mascotas, información sobre salud física, mental y dental, y más.

Durante este evento, también se realizó una premiación de la liga infantil y veterana de futbol, conformada por vecinas y vecinas de la colonia, a quienes el Alcalde reconoció por hacer del deporte una práctica que le da vida a la colonia.

Esto es muestra de que cuando se unen el Gobierno Municipal y las familias, se dan más resultados, por lo que el edil capitalino exhortó a seguir sumándose a participar para trabajar juntos por una ciudad más competitiva.