Detienen a cuatro mujeres tras riña en bar de Cuauhtémoc

Cuatro mujeres fueron detenidas durante la madrugada de este jueves luego de protagonizar una riña al exterior de un salón de eventos ubicado sobre la calle 7ª, entre Hidalgo y Morelos, en la zona centro de la ciudad.



El reporte fue atendido por elementos de la Policía Municipal alrededor de la 01:23 horas, luego de que se informara sobre una pelea en el salón de eventos “Cowboys”. Al arribar, los agentes observaron a cuatro mujeres agrediéndose físicamente.



De acuerdo con el informe policial, las involucradas se encontraban en aparente estado de ebriedad y opusieron resistencia a la intervención de los oficiales, además de lanzar amenazas verbales contra los agentes al momento de intentar controlar la situación.



Las detenidas fueron identificadas como Ashly R. Ch., de 19 años; Gloria Aidé R.Ch., de 41 años; Ericka R. Ch., de 43 años; y Abigail Patricia T. G., de 36 años, quienes fueron aseguradas y trasladadas al Centro de Detención Municipal.



Las mujeres quedaron a disposición del juez cívico en turno por probables faltas administrativas relacionadas con alterar el orden público y participar en riña, así como por ofrecer resistencia a la autoridad en el cumplimiento de sus funciones.