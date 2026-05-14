Empresarios de Canaco viajarán a Chicago para promover negocios locales

El presidente de la Canaco Chihuahua, Alejandro Lazzarotto, informó que este jueves viajará junto a 15 empresarios a la ciudad de Chicago para participar en una agenda de trabajo de tres días enfocada en la promoción comercial y el fortalecimiento de relaciones empresariales.

Lazzarotto señaló que el objetivo principal de la visita es impulsar el intercambio comercial y dar a conocer la calidad de los servicios y negocios locales entre ellos el turismo médico, además participarán en la Feria Internacional Restaurantera.

“Creemos que el comercio es la manera de comunicarnos mejor; queremos promocionar lo bonito que tenemos y la calidad de nuestros buenos servicios”, expresó.

Indicó que cada uno de los socios cubrirá sus propios gastos de viaje, por lo que la iniciativa busca generar oportunidades de negocio y fortalecer la presencia de empresarios chihuahuenses en el mercado internacional.