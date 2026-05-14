Paga tu predial cerca de casa: Teso Móvil

El Gobierno Municipal informa a la ciudadanía que este sábado 16 de mayo se acercarán los servicios de la Tesorería, a través del Teso Móvil de 12:00 a 16:00 horas, para quienes estén interesado en pagar su Predial o hacer un convenio de pago.

La unidad móvil se ubicará en la colonia San Felipe, en el parque “Lic. Adrián Tallavas”, ubicado sobre la calle Carbonel, esto con el propósito de acercar a las y los capitalinos los servicios que la Tesorería tiene, para que aprovechen las facilidades de pago y atiendan sus dudas sobre sus predios, sin tener que salir de su rutina diaria.

Esto es parte de los esfuerzos del Gobierno Municipal de acercarse a la ciudadanía para facilitar el pago del Predial, por lo que invita a aprovechar de esta jornada y ponerse al corriente con su pago para brindar más resultados para la ciudad.