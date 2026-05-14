Construye Municipio baños en Jardín de Niños

Gracias al compromiso del alcalde Marco Bonilla con la educación y dignificación de espacios, el Gobierno Municipal entregó nuevos baños en el Jardín de Niños Aquiles Serdán mediante el programa Infraestructura Educativa.

Se beneficiaron 126 alumnos, con una inversión conjunta de 657 mil 975 pesos, de los cuales , que el Gobierno Municipal, destinó 638 mil 236 pesos y la escuela 9 mil 739 pesos, para la construcción de cuatro baños adosados a las aulas, permitiendo mejorar las condiciones de seguridad, control y atención.

La directora del plantel, Anahi Puchi Contreras, agradeció:

“el tema principal es la seguridad de los niños, nos permite desarrollar nuestro trabajo en un ambiente más seguro, sin tener que dejar a 20 niños por ir a cuidar uno que no ha regresado del baño, entonces es fabuloso, tener baños en las aulas ha sido una experiencia muy gratificante”.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Chihuahua reafirma su compromiso de fortalecer la infraestructura educativa y contribuir al desarrollo integral de la niñez y las familias chihuahuenses, mediante espacios dignos, seguros y funcionales para el aprendizaje.

Para mayor información sobre este y otros programas, se invita a la ciudadanía a consultar las redes sociales oficiales del Gobierno Municipal de Chihuahua o acudir a la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, ubicada en calle Segunda número 4, colonia Centro, segundo piso, en el Departamento de Infraestructura Educativa, en un horario de atención de lunes a jueves de 9:00 a 15:30 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas.