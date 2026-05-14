Vendedora de burritos resulta lesionada tras ser atropellada por montacargas en obra de Lomas del Valle

Una mujer de aproximadamente 61 años de edad resultó lesionada luego de ser atropellada accidentalmente por un montacargas que realizaba maniobras en reversa en una obra ubicada sobre la calle Hacienda de Córdoba, en la colonia Lomas del Valle, a un costado del Hospital Ángeles.

De acuerdo con los primeros reportes, la afectada se encontraba en el sitio realizando labores de venta de burritos cuando fue impactada por la unidad de carga mientras esta efectuaba movimientos dentro de la construcción.

Tras el accidente, al lugar acudieron paramédicos de URGE, quienes brindaron atención prehospitalaria a la mujer debido a lesiones en la espalda. Posteriormente, fue trasladada a un hospital para una valoración médica más detallada.

Elementos de la Policía Vial también arribaron al sitio y se hicieron cargo de levantar el reporte correspondiente para el deslinde de responsabilidades.