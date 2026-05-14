Llama Alfredo Chávez al panismo a defender a Chihuahua desde la unidad y el servicio

Alfredo Chávez Madrid, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, llamó al panismo chihuahuense a mantener la unidad y la participación activa para defender a Chihuahua desde el servicio público, la familia y el trabajo comunitario.

Durante el encuentro, al que asistieron cerca de mil personas, Chávez Madrid reconoció a militantes, amigas, amigos y ciudadanos panistas que han acompañado distintas actividades en colonias, campañas, espacios legislativos y encuentros ciudadanos. Señaló que el PAN se ha construido desde la base, con personas que han dedicado tiempo, esfuerzo y convicción al estado.

El legislador panista afirmó que la defensa de Chihuahua debe ir más allá de intereses personales o de partido. “Esto ya no es un juego de partidos o de candidatos”, expresó al señalar que el centro de esta causa deben ser las familias chihuahuenses y el futuro del estado.

Alfredo Chávez señaló que defender a Chihuahua implica cuidar lo que se ha construido, fortalecer la participación ciudadana y mantener una política cercana a las colonias, basada en el diálogo directo, el servicio y el compromiso con el estado.