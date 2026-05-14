Ya son nueve CEDEFAM en la ciudad; DIF Municipal invita al recién inaugurado en Vida Digna

Gracias al trabajo del alcalde Marco Bonilla y la ciudadanía a través del Presupuesto Participativo, se logró consolidar el noveno Centro de Desarrollo Familiar (CEDEFAM) “Vida Digna”, el cual ofrecerá diversos servicios y actividades para las familias del sector.

El DIF Municipal gestionará este espacio que, con una inversión de 4.2 millones de pesos pasó de ser un centro comunitario a un CEDEFAM, mediante la ampliación de 198 metros cuadrados en planta alta y planta baja, para brindar una mejor atención y servicios.

El centro brindará atención de lunes a viernes en horario de 8:00 am a 1:00 pm, y de 3:00 a 7:00 pm, con actividades y talleres como:

Zumba

Strong Nation

Danza folklórica

Zumba Kids

Zumba Gold

Terapia de lenguaje

Country

Club del Abuelo

Apoyo escolar

Atención psicológica

El DIF Municipal reconoce a la promovente Vicky Martínez, líder de colonia quien, a través de distintas ediciones del Presupuesto Participativo, ha impulsado proyectos para mejorar el entorno comunitario, consolidando espacios recreativos y de atención.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando por el bien, integración y fortalecimiento de las familias de Chihuahua.