La detienen por robo con violencia a farmacia; estaría relacionada con otros tres atracos

Elementos de la Subdirección de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal ejecutaron una orden de aprehensión en contra de una mujer identificada como Cristal Michelle Ch., V., de 18 años de edad, por su presunta participación en el robo con violencia cometido el pasado 31 de marzo de 2026 en una sucursal de Farmacia.

La detención se realizó en el cruce de la calle 25 y Teófilo Borunda, en la colonia Santo Niño, en cumplimiento de una causa penal.

De acuerdo con las investigaciones de campo y gabinete, la detenida presuntamente participó en el atraco registrado en una farmacia donde habría amenazado con un cuchillo a una empleada para despojarla de aproximadamente 4 mil pesos en efectivo y un teléfono celular.

Tras recabar información y evidencias, agentes de inteligencia lograron identificar a la probable responsable y dar seguimiento al caso en coordinación con el Ministerio Público del Departamento de Robos de la Fiscalía General del Estado, obteniéndose la orden judicial correspondiente.

El presente documento es meramente informativo y será la autoridad competente quien determine, en su momento, la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.