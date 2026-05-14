Invitan a Referencia Norte 2026

La titular de la Dirección de Cultura, Fernanda Bencomo Arvizo, anunció oficialmente la edición 2026 del Festival Referencia Norte, un evento que este año evoluciona para consolidarse como un referente musical y de aprendizaje dirigido especialmente a las juventudes de la capital.

Impulsado por el alcalde Marco Bonilla, el festival tiene como objetivo reconocer el esfuerzo y los sueños de los estudiantes chihuahuenses, mediante espacios de convivencia que fortalezcan la identidad y el acceso a la cultura.

Bencomo Arvizo destacó que esta edición fue diseñada para conectar con las nuevas generaciones a través del arte, la música y experiencias que inspiren a los jóvenes.

Las actividades arrancarán el próximo 21 de mayo a las 11:00 de la mañana en el Teatro de la Ciudad con la conferencia magistral de Alan Estrada, reconocido internacionalmente por su proyecto “Alan por el Mundo”.

Con la charla “El poder de los viajes”, el creador de contenido compartirá cómo la tecnología y la exploración personal pueden convertirse en herramientas de transformación en la actualidad.

La entrada será gratuita y abierta para todo el público.Más tarde, a partir de las 5:00 de la tarde, El Palomar será sede de una jornada musical con la participación de DJs y las presentaciones en vivo de La Garfield y Little Jesus, mientras que el cierre del festival estará a cargo de Los Claxons.

Con esta propuesta, el Gobierno Municipal de Chihuahua reafirma su compromiso con el desarrollo humano y cultural, invitando a las juventudes a formar parte de una experiencia que promete ser inolvidable.