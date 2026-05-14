Alista ASE 16 denuncias contra empresas

El auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix, informó que la próxima semana se presentará un paquete de 16 denuncias penales en contra de empresas que presuntamente entregaron documentación falsa durante procesos de licitación y contratación pública en distintos entes municipales y estatales.

De acuerdo con el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), las irregularidades fueron detectadas como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2024, realizada a dependencias de los tres poderes del Estado, así como a gobiernos municipales.

Acosta Félix señaló que las empresas involucradas habrían alterado información y documentos con el propósito de acreditar requisitos indispensables para obtener la adjudicación de contratos públicos, lo que representa una falta grave de probidad dentro de los procedimientos de contratación.

“El mensaje que queremos enviar es que estamos vigilando estos procesos y que los particulares también pueden ser sancionados por un acto, en este caso por falta de probidad”, expresó.

Añadió que estas acciones buscan fortalecer la transparencia y generar un precedente para que las compañías extremen cuidados respecto a la autenticidad de los documentos que presentan en futuras licitaciones.

“Yo creo que el mensaje va a ser importante en razón de que las empresas van a tener cuidado para que los documentos que estén presentando en los procesos de contratación sean documentos que realmente no estén alterados”, puntualizó el auditor superior.

Las denuncias serán interpuestas ante las autoridades correspondientes, quienes determinarán las posibles responsabilidades penales derivadas de estos hechos.