Prevén que producción de minivehículo Olinia inicie en 2027.

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El vehículo eléctrico podrá cargarse en un enchufe doméstico convencional, y alcanzará velocidades de hasta 50 kilómetros por hora.

El gobierno federal presentó el prototipo de Olinia, el primer minivehículo eléctrico mexicano impulsado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de crear una marca nacional de autos eléctricos accesibles y diseñados para la movilidad urbana del país.

Sheinbaum aseguró que el proyecto busca que México deje de ser un país ensamblador de vehículos extranjeros y que avance hacia el desarrollo de tecnología propia.

El vehículo será 100% eléctrico, de bajo costo y podrá cargarse en un enchufe doméstico convencional. Además, alcanzará velocidades de hasta 50 kilómetros por hora y por su tamaño podrá circular en calles angostas.

El coordinador del proyecto, Roberto Capuano Tripp, explicó en la conferencia matutina que Olinia fue desarrollado tras más de 18 meses de trabajo e investigación con apoyo de más de 80 especialistas, académicos y técnicos del Tecnológico Nacional de México, el Instituto Politécnico Nacional y centros públicos de investigación.

El gobierno prevé presentar oficialmente todos los detalles del prototipo el 7 de junio, e iniciar la producción en 2027.

La primera planta tendría capacidad para fabricar 20 mil unidades anuales, con la meta de llegar a 50 mil vehículos en cuatro años.

El proyecto contempla distintos modelos para movilidad personal, transporte de barrio y entregas de última milla, además de una futura versión de carga que será presentada en julio.