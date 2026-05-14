U2 toma el Centro Histórico de la Ciudad de México para grabar su video musical de “La calle de los sueños”.

La banda de rock irlandesa U2 grabó este martes un nuevo video en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México para el tema ‘Street of Dreams’, incluido en su próximo álbum de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para finales de este año.

Los integrantes de la banda Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. grabaron sobre el techo de un autobús escolar intervenido con un graffiti por el artista mexicano Chavis Mármol, indicó la banda en un comunicado.

En la parte alta del frente del autobús, donde tradicionalmente se coloca el nombre de la ruta de servicio público, el vehículo tenía escrita la frase ‘La calle de los sueños’.https://www.youtube.com/embed/nJlvFx4fMs4?rel=0

La banda, formada en 1976, compartió algunas fotografías en sus redes sociales acompañadas de un mensaje.

“Tomamos un autobús en Ciudad de México con destino a la calle de los sueños. La justicia es una obsesión, el amor es una procesión por la calle de los sueños”, escribieron junto a la imagen.

Para la grabación, el grupo convocó a sus fans mexicanos mediante un correo electrónico para que participarán en el rodaje que se llevó a cabo en la Plaza Santo Domingo, entre las 14:00 y las 20:00 hora local del martes.

En la nota también se apuntó que México es sede de la Street Child World Cup 2026, con 30 equipos de todo el mundo compitiendo en la ciudad, en el torneo que se desarrollará del 6 al 14 de mayo.

“Es una pequeña ONG con una gran energía para niños con todo el talento y sin acceso. Nuestra banda es orgullosa patrocinadora”, dijo Larry Mullen Jr. en el comunicado.

A mediados de febrero pasado, la banda publicó el EP ‘Days of Ash’ (Días de Ceniza), lanzado por sorpresa con seis temas sobre la actual situación política en el mundo, después de nueve años sin sacar música nueva.

En aquel momento, la banda procedente de Dublín definió este nuevo trabajo como una colección de canciones y un poema que supone “una respuesta a la actualidad, inspirado en las numerosas personas extraordinarias y valientes que luchan en el frente por la libertad”.

U2, formada en la ciudad irlandesa en 1976, está compuesto por Bono, como vocalista principal; The Edge, a cargo de la guitarra y los teclados, Adam Clayton al bajo y Larry Mullen Jr a la batería.

El último material de U2 sigue la estela de otros artistas como el estadounidense Bruce Springsteen, que el pasado enero lanzó la canción ‘Streets of Minneapolis’ para denunciar la represión del servicio federal de Inmigración y Fronteras (ICE) en esta ciudad.