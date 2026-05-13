Podrán tramitar tarjeta preferencial Bowí en el CAM Móvil en Facultad de Ingeniería.

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informa a las y los usuarios de Bowí que el próximo miércoles 13 de mayo estará disponible el Centro de Atención de Movilidad (CAM) Móvil en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Campus II.

El módulo brindará atención en un horario de 9:30 a.m. a 2:00 p.m., donde las y los usuarios podrán tramitar, renovar o reponer la tarjeta preferencial del sistema Bowí, además de recibir orientación sobre los requisitos y el uso del servicio.

La emisión y reposición de la tarjeta tienen un costo de 30 pesos, mientras que la renovación es gratuita.

La tarjeta preferencial está dirigida a estudiantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad permanente e integrantes de pueblos originarios del estado, quienes acceden a una tarifa preferencial del 50 por ciento en el sistema Bowí.

Bowí reafirma su compromiso de acercar sus servicios a distintos sectores de la población, facilitando el acceso a trámites de movilidad de manera más rápida y accesible.

Para más información sobre requisitos, las personas interesadas pueden comunicarse a través de WhatsApp BowíChat al número (614) 512 9386.