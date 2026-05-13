Municipio comienza entrega de alimento para ganado en la zona rural

El Gobierno Municipal de Chihuahua a través de la Dirección de Desarrollo Rural, inició la entrega de alimento para ganado, concentrado lechero de 14% de proteína, a productores ganaderos de las comunidades de los cinco seccionales de los que se compone la zona rural del municipio.

Así cumple el Gobierno Municipal con la entrega de apoyos a los productores y ganaderos, impulsando el trabajo que ellos mismos realizan día con día con acciones que mejores su economía y entorno familiar.

Durante estos días se realizará una entrega de 253 toneladas, apoyo que busca que los productores puedan mantener a sus animales con alimento de calidad.

Además, se trabaja en conjunto con el Gobierno del Estado, ya que ellos se suman con la entrega de maíz rolado, que se entregará por medio de la Dirección de Desarrollo Rural a las distintas comunidades rurales.

con este apoyo al campo el alcalde marco Bonilla reitera su compromiso con las familias de la zona rural, donde se busca mejorar la calidad de vida.