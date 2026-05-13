Bonilla exige investigar a Rocha y aplicar ley sin privilegios

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, aseguró que la marcha convocada por Morena busca convertirse en una “cortina de humo” para desviar la atención de los señalamientos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El edil calificó como “deplorables” las declaraciones realizadas tanto por el mandatario sinaloense como por autoridades federales de seguridad, al afirmar que no existe una investigación en curso, pese a que dijo hay una carpeta abierta de carácter internacional.

Bonilla señaló que en otros casos relacionados con presuntos vínculos con el crimen organizado sí se actuó mediante procesos de extradición, respetando el debido proceso y los derechos humanos.

“Creo que la justicia debe ser pareja y este caso debe ser igual; debe comenzarse la investigación y extraditar al gobernador”, expresó.

Asimismo, sostuvo que el movimiento político pretende evitar enfrentar los señalamientos públicos y el desgaste político derivado de las acusaciones.

Finalmente, reiteró que la ciudadanía exige claridad y aplicación de la ley sin excepciones, independientemente del partido político o cargo público involucrado.