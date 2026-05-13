Denuncian chihuahuenses desabasto de medidores de luz de la CFE

Ciudadanos en Chihuahua han denunciado un desabasto de medidores de luz por parte de la Comisión Federal de Electricidad, situación que ha provocado retrasos en nuevas conexiones eléctricas y en la sustitución de equipos averiados, principalmente durante la primera mitad de 2026.

De acuerdo con los reportes, el problema no es exclusivo del estado, ya que municipios y ciudades de otras entidades como Guadalajara, en Jalisco; así como zonas de Coahuila, Toluca y la Ciudad de México, también han registrado afectaciones similares.

Usuarios señalan que, tras realizar el trámite de contratación del servicio eléctrico, han tenido que esperar semanas e incluso meses para la instalación de los medidores, afectando tanto viviendas como negocios y proyectos industriales.

La problemática se debe a que los medidores disponibles se agotaron y, presuntamente, la CFE no ha recibido respuesta de sus proveedores para el suministro de nuevos equipos. Cabe recordar que la Comisión Federal de Electricidad es la única instancia autorizada por ley para proporcionar estos dispositivos, tanto para corriente monofásica de 110 y 220 volts, como trifásica, utilizados en tarifas domiciliarias, comerciales e industriales.

Ante esta situación, ciudadanos han solicitado a la paraestatal agilizar el abastecimiento y brindar información clara sobre los tiempos de entrega e instalación de los medidores, sin embargo CFE en Chihuahua no ha emitido una respuesta favorable para los afectados.