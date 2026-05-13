Atacan camioneta y dejan amenaza en El Sauzal

Una camioneta con impactos de arma de fuego y una cartulina con amenazas fueron localizadas la mañana de este martes en la colonia El Sauzal, lo que movilizó a corporaciones de seguridad en el sector Riveras.

El reporte se recibió alrededor de las 7:12 horas en el cruce de las calles Valle del Jerte y Valle de Tena, donde una mujer alertó a las autoridades tras descubrir daños en su vehículo, una Chevrolet Edge azul modelo 2013, estacionada frente a su domicilio.

De acuerdo con la afectada, al llegar al lugar observó que el vidrio del lado del conductor estaba destruido por un disparo, además de encontrar una cartulina con un mensaje intimidatorio presuntamente dirigido a un hombre identificado como Ignacio.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio y confirmaron los impactos de bala en la unidad, asegurando además la cartulina como evidencia para las investigaciones.

La zona fue acordonada mientras personal especializado realizaba el procesamiento de la escena. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas y las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer el ataque e identificar a los responsables.