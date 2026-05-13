Aprueba cabildo licitación de crédito simple para bulevar Luis H. Álvarez

En sesión de cabildo, el regidor Luis Villegas presentó un dictamen para la autorización legal de gestiones y trámites que permitan la contratación de uno o varios créditos simples para llevar a cabo la primera etapa del bulevar Luis H. álvarez, mismo que fue aprobado por mayoría de votos.

Con esta aprobación, funcionarios municipales podrán realizar las gestiones, negociaciones y trámites necesarios ante instituciones financieras mexicanas que ofrezcan las mejores condiciones de mercado para concretar el financiamiento.

El dictamen establece que el crédito deberá apegarse a los montos, plazos, términos, condiciones y características señaladas en el oficio TM/0576/2026.

La propuesta forma parte de los proyectos de infraestructura vial impulsados por el Gobierno Municipal para mejorar la movilidad en la capital del estado.

Durante la sesión de Cabildo, el asunto fue sometido a votación y recibió el respaldo de la mayoría de las y los regidores presentes.