PAN denuncia a Mayra Chávez por propaganda política; sigue pendiente resulución tras denuncia a Cruz

Juárez – En una reciente rueda de prensa, integrantes del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en Ciudad Juárez anunciaron la presentación de denuncias formales en contra de la delegada de los programas para el Bienestar en Chihuahua, Mayra Chávez.

Según lo expuesto por los representantes del blanquiazul, las quejas se fundamentan en el uso indebido de recursos públicos y el aprovechamiento de la estructura gubernamental para fines partidista.

Se señaló que “Servidores de la Nación” fueron detectados repartiendo volantes casa por casa. Dichos documentos, que originalmente informaban sobre la reubicación de oficinas de Bienestar, incluían de manera prominente el nombre de la delegada.

El PAN asegura tener evidencia de que estos mismos volantes circulaban dentro de las oficinas de Morena, vinculando directamente la gestión pública con el partido político.

Se denunció que en la página de Facebook de la Delegación de Bienestar Chihuahua, se han publicado fotografías donde la delegada aparece acompañada de diputados, utilizando prendas y accesorios con logotipos de Morena.

“Estamos ante un uso indebido de los derechos constitucionales para promocionar al partido Morena… la delegada, en su afán de figurar en las encuestas rumbo a 2027, está utilizando recursos que deberían ser neutrales”, señalaron los portavoces durante la conferencia.

Las denuncias fueron interpuestas ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno en la Ciudad de México por la Secretaria General del partido, Guillermina Barrón García. Asimismo, se informó que el Instituto Estatal Electoral (IEE) ya ha dado fe pública de las publicaciones en redes sociales que sustentan estas acusaciones.

Hasta el momento, la delegación estatal de Bienestar no ha emitido un comunicado oficial en respuesta a estos señalamientos.