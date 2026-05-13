Certifican a funcionarios municipales en solución de controversias

El alcalde de Marco Bonilla encabezó la entrega de constancias a 15 funcionarios del Órgano Interno de Control y de la Secretaría del Ayuntamiento que concluyeron el Diplomado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Administrativa.

La capacitación se realizó en coordinación con el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, lo que convirtió al Municipio de Chihuahua en el único del país en contar con personal certificado en este diplomado especializado.

Con esta acción, el Gobierno Municipal busca fortalecer la profesionalización del servicio público y consolidarse como un referente nacional en materia de fortalecimiento institucional y mejora administrativa.

Entre los beneficios de esta preparación destacan una atención más eficiente en asuntos administrativos, el fortalecimiento de los procesos internos del Municipio y una mejor prestación de servicios a la ciudadanía mediante personal especializado.

Asimismo, autoridades municipales señalaron que este tipo de acciones contribuyen a impulsar una gestión pública orientada a resultados, con mayor capacidad para resolver controversias y atender procedimientos administrativos de manera más ágil y eficiente

